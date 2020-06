Météo de ce lundi : du soleil, rien que du soleil

Le soleil brillera à nouveau sur l’ensemble des régions ce matin, on ne retrouvera que quelques discrets nuages élevés. Le mercure donnera déjà de 18 à 21 degrés en milieu de matinée (soit des valeurs déjà supérieures par endroit aux normales saisonnières).

Peu de changements cet après-midi, quelques nuages de beau temps feront leur apparition mais le soleil règnera toujours en maître sur le pays. Le vent de nord à nord-est restera parfois désagréable. On attend 22-23 degrés pour Spa et St-Hubert et Ostende, 26-27 degrés dans le centre et en Campine.

La nuit sera à nouveau calme et étoilée avec des minimas compris entre 7 et 13 degrés.

Demain, mardi, le soleil s’imposera partout en matinée sous un vent faible à modéré avec des températures déjà comprises entre 18 et 24 degrés. Durant l’après-midi, quelques nuages prendront place sur le nord-ouest du territoire et le long des frontières de l’est, ils finiront par y reléguer les éclaircies en second plan tandis que le soleil dominera toujours sur le reste du pays. Le mercure grimpera pour indiquer de 25 degrés sur les hauteurs à 29 degrés en Campine.

Mercredi, nuages et éclaircies se partageront le ciel, celles-ci seront plus timides sur l’Ardenne. En fin de journée, quelques averses sont attendus sur le relief puis la Gaume. Les maxima seront compris entre 22 et 26 degrés. Jeudi, de nombreux nuages et des averses seront présent sur le pays, ces averses auront tendance à s’estomper via le nord-ouest dès la fin de la matinée. Un coup de tonnerre n’est pas exclu sur le sud du pays. Les températures repasseront sous les normales de saison avec de 14 à 18 degrés.