Météo de ce lundi: du soleil et rien que du soleil

Ce matin, le soleil brillera dès l’aube sur l’ensemble des régions. Le vent restera sensible et les températures seront comprises entre 8 degrés pour St-Hubert et Spa, 9 pour Namur et 10-11 degrés sur la plupart des autres régions.

Pas vraiment de changement pour cet après-midi : quelques discrets nuages seront présents dans le ciel mais c’est bien le soleil qui dominera largement les débats. Les maximas resteront sous les normales de saison avec 11 degrés à Spa, 12 à Marche-en-Famenne, 14 à Arlon et 15-16 degrés ailleurs. Le vent modéré de secteur nord-est renforcera l’impression de fraicheur.

L'indice électricité solaire: ce lundi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Le temps restera dégagé et le ciel étoilé la nuit prochaine ce qui permettra au mercure de chuter. Les minimas seront compris entre 1 degrés en Ardenne et 6 degrés au littoral.