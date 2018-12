Météo de ce lundi : des éclaircies à l'Ouest et un temps couvert à l'Est

On a eu quelques petites pluies voire quelques flocons fondants sur les hauteurs cette nuit et en ce début de matinée. Ce matin, on se dirige vers un temps globalement plus sec. Le ciel restera couvert sur l’Est du pays mais en allant vers la mer, la couche nuageuse se fera moins dense et le soleil parviendra même à se frayer un chemin sur la frange littorale.

Dans le courant de l’après-midi, ces éclaircies vont gagner du chemin vers l’intérieur du pays mais on gardera toujours un ciel plus chargé vers l’Est. Pour les températures, on attend 4° en Ardenne, 7 à 8° le long du Sillon Sambre et Meuse et 9 à 10° ailleurs.

La nuit prochaine

Encore pas mal de nuages sur toutes les régions mais particulièrement en Wallonie et cela empêchera les minima de descendre trop bas ; on aura entre 1° en Ardenne et 4° à Bruxelles.