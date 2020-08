Météo de ce lundi : des averses sur l'est du pays

Ce matin, alors que l'on revient à un temps sec sur l'ouest et le centre, on observe encore des averses sur la façade est du pays : est de la Campine, moitié est de la province de Liège et frontière luxembourgeoise. En cours de matinée, les averses vont s'éloigner vers l'Allemagne, nous resterons sous un ciel assez nuageux. Un peu de bruine est possible près de la frontière allemande, tandis qu'il y aura quelques averses près du littoral. L'après-midi, des éclaircies plus larges reviendront sur l'ouest et le centre de notre pays, la couverture nuageuse restera compacte sur l'est. Le vent est passé au secteur nord à nord-ouest et il amène chez nous de l'air un peu frais pour la saison, on ne dépassera pas 13°C sur les reliefs ardennais, 17°C en bord de mer et pas plus de 18 à localement 19°C dans le centre.

La nuit prochaine, le temps redevient complètement sec et moins venteux, les minima descendront entre 6 et 10°C.

Indice électricité : Sous un ciel fort nuageux, l'indice restera faible à moyen aujourd'hui l'ouest et le centre. Il sera faible le sud-est. L'heure à choisir pour valoriser la production électrique d'origine photovoltaïque se situe entre 14 et 15h.