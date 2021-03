Météo de ce lundi : des averses, mais de plus en plus espacées

Ce matin, les averses sont encore fort actives très tôt ce matin, il s’agit de pluie sur la plupart des régions mais de neige fondante sur le toit de la Belgique. Dans le courant de la matinée, les averses seront un peu plus espacées et entrecoupées d’éclaircies. On va donc connaître une journée par définition variable avec tour à tour des coins de ciel bleu, des nuages menaçants et de temps à autre l’une ou l’autre bonne averse. Vu qu’il s’agit de pluie et qu’il n’y a pas de flocon ni grésil, on ne parlera pas de giboulées, ce sera pour plus tard dans la semaine. Ce lundi, les températures maximales afficheront 3°C à Botrange, 5°C à St-Hubert, 7°C à Virton, 8°C de Mons à Liège, 9°C sur Bruxelles, Tournai et la Flandre. Le vent de nord-ouest restera modéré, on pourrait avoir des rafales de 50 km/h

La nuit prochaine les averses resteront assez espacées, elles reprendront un caractère hivernal au-dessus de 500m d’altitude, les minima se situeront à 0°C à Elsenborn, 1°C à St-Hubert, 2°C à Spa et Virton, 3°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse et 4°C sur Bruxelles.