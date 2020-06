Météo de ce lundi : début de semaine calme

La semaine qui débute sera caractérisée par une météo de plus en plus instable de jour en jour avec fréquemment des averses, voire des orages. Ce matin , mis à part un peu de pluie qui circule sur le nord-est du pays, c'est d'abord un temps calme qui nous attend avec des éclaircies et des nuages élevés. Dans le courant de la journée, les nuages deviendront plus nombreux et l'on ne peut exclure localement une averse, mais à priori, c'est à nouveau plutôt le nord du pays qui sera menacé. Les températures resteront estivales puisqu'on atteindra 19 à 24°C. Le vent d'ouest à sud-ouest sera faible à modéré.

Orages en vue en milieu de semaine

Demain, la journée débute également avec une météo plutôt clémente : soleil et voiles nuageux d'altitude. Mais cela ne durera que la matinée car l'après-midi de nombreux nuages bourgeonneront et les averses se multiplieront en seconde partie de journée avec à la clé localement quelques coups de tonnerre. Les maxima reculent à peine, on attend 18 à 22°C.

Mercredi et jeudi seront des journées assez chahutées avec de fréquentes averses et une instabilité orageuse qui pourrait déjà se manifester en matinée. On attend 17 à 22°C pour les deux jours mais donc, gare aux orages localement et potentiellement violents qui se développeront sur notre pays.

A priori, nous devrions connaître une accalmie vendredi avec beaucoup moins d'averses, mais il faudra encore confirmer cette chronologie au fil des jours.