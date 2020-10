Météo de ce lundi : début de semaine automnal

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Nous débutons une semaine qui sera encore fort automnale. Ce matin, une zone de pluie traverse assez rapidement le pays d'ouest en est mais à l'arrière il y aura encore pas mal d'averses dans une ambiance généralement venteuse. Cet après-midi, le ciel sera très changeant avec tour à tour de brèves éclaircies suivies d'averses parfois soutenues et qui pourront localement s'accompagner d'un coup de tonnerre. Les rafales de vent pourraient approcher 60 km/h pendant une ondée. Les températures ne décolleront guère aujourd'hui, on attend 10°C sur les reliefs, 11°C sur l'extrême sud, 13°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, 15°C sur Bruxelles, on ira jusqu'à 16°C de Tournai à Ostende.

La nuit prochaine, les averses resteront nombreuses et parfois soutenues, le vent continuera à souffler avec des rafales de 50 km/h, on attend des minima de 8 à 11°C.