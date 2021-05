Météo de ce lundi : de plus en plus nuageux et généralement sec

Ce matin, quelques gelées sont possibles sur la moitié sud avec des températures proches de 0°C. Le ciel sera bien nuageux sur l’ensemble du territoire. Il y aura encore des éclaircies plus généreuses dans le sud de notre pays. La fraîcheur ne nous quittera pas et les températures en fin de matinée ne dépasseront pas 7 à 9°C en Haute Belgique et 10°C partout ailleurs.

Le ciel se couvrira l’après-midi depuis le nord du pays et quelques gouttes tomberont entre le littoral et la province d’Anvers, mais aussi en Ardenne. Le temps restera sec sur les autres régions. Les maxima peineront une nouvelle fois à grimper et n’atteindront pas les moyennes de saison : on attend seulement 9 à 10°C pour les Hautes-Fagnes et la région de Saint-Hubert, 13°C pour l’extrême sud et de Namur à Mons, 14°C du côté de Bruxelles et Liège, et 15°C aux environs de Tournai.

En cours de soirée et de nuit, une perturbation arrivera et donnera des pluies sur toutes les régions. Le vent de sud-ouest soufflera plus fort avec des rafales de 70 km/h. Les minima resteront positifs, compris entre 3 et 9°C.