Météo de ce lundi : de plus en plus nuageux avec un risque d'averses

Ce matin, le temps sera lumineux sur la moitié ouest du pays. La nébulosité sera plus importante sur les autres régions, avec le risque de quelques averses. Les températures vers 10h seront comprises entre 3°C sur les hauteurs et 7°C à la côte.

Les nuages seront de plus en plus nombreux l’après-midi et le risque d’averses concernera tout le territoire, à l’exception du nord-ouest. On attend des rafales de vent de 35 à 45 km/h. Les maxima varieront entre 6°C sur les hauteurs de l’Ardenne, 8°C dans le sud, 9°C à Charleroi, et 10°C partout ailleurs.

La nuit prochaine, une nouvelle perturbation entrera sur le royaume par le littoral et apportera de la pluie. Les minima iront de 2 à 7°C.

Indice électricité : ce lundi, l’indice sera bon à la côte, moyen sur l’ouest et le centre, et faible sur l’est. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.