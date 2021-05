Météo de ce lundi : de nouveau très nuageux avec des averses

Cette matinée s’annonce très nuageuse, voire couverte, sur l’ensemble des régions avec de fréquentes averses, parfois plus intenses en fonction des endroits. Quelques timides éclaircies seront tout de même possibles, surtout à la côte. Sans surprise, la fraîcheur nous accompagnera une nouvelle fois et les températures en fin de matinée ne dépasseront pas 7 à 10°C dans le sud-est de notre pays, 11 à 12°C dans le centre et au littoral.

Cet après-midi, le temps deviendra plus instable. Des averses orageuses pourront se déclencher par endroits et le risque sera étendu à tout le territoire. Ces averses seront parfois accompagnées de grésil. Le vent de sud-ouest se renforcera avec des rafales de 40 à 50 km/h. D'ailleurs, l'IRM a placé notre pays sous avertissement jaune pour les orages. Il fera toujours trop frais pour la saison avec des maxima de 11 à 13°C sur les hauteurs et près du bord de mer, 14 à 15°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et 16°C pour la région bruxelloise, le Tournaisis et la Campine.

En cours de soirée et de nuit, le temps restera variable avec une alternance d’averses et de périodes sèches. Les minima seront compris entre 5°C dans les Hautes-Fagnes et 10°C au littoral.