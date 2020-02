Météo de ce lundi: de la pluie et de la neige pour débuter la semaine

Les dernières pluies quitteront notre territoire via la Gaume en tout début de matinée (8-9h), ailleurs on retrouvera pas mal de nuages mais un ciel finalement assez lumineux. Une petite averse est toujours possible du côté des Hautes Fagnes. Le vent se maintiendra avec des rafales comprises entre 50 et 65 km/h. Le mercure donnera 6-7 degrés sur Spa et St-Hubert contre 9-10 degrés ailleurs.

En milieu d’après-midi, une nouvelle zone de pluie envahira le pays par le sud et l’ouest. Toutes les régions seront touchées en soirée avec des pluies faibles sur le nord-ouest et modérées sur le sud-ouest. Pas de changement au niveau du vent. Le thermomètre indiquera 8 degrés Marche-en-Famenne et Spa, 10 à Arlon et 11-12 degrés sur le centre et le nord du pays.

La nuit prochaine, les pluies s’évacueront rapidement par l’est, quelques flocons sont attendus sur les hauteurs (cela ne devrait tenir que sur les crêtes éventuellement). Le vent faiblira un peu et les minimas chuteront pour indiquer 1 degrés sur les hauteurs contre 3-4 degrés en plaine, 5 au littoral.

Indice électricité : ce lundi, nous aurons un indice faible (médiocre Eupen, St-Hubert, Gouvy et St-Vith, moyen sur Ostende) sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.