Météo de ce lundi: de la grisaille au menu du jour

Quelques petites averses sont toujours attendues ce matin, elles glisseront principalement au sud du sillon Sambre et Meuse. Ailleurs le temps redeviendra sec et quelques éclaircies sont possibles malgré un ciel plutôt nuageux. Le vent restera plus que sensible avec des rafales jusqu’à 50 km/h à l'intérieur des terres et 60 km/h au littoral. On retrouvera des températures comprises entre 4 degrés du côté de Marche-en-Famenne et de Spa et 7-8 degrés ailleurs.

Le temps évoluera peu durant l’après-midi et sera toujours bien nuageux, quelques averses sont toujours prévues sur le sud du pays tandis que le temps restera sec et accompagné de quelques éclaircies sur le nord et l’ouest. Le vent ne faiblira pas et les maxima seront en légère baisse avec 5-6 degrés pour Rochefort et Spa, 8 degrés du côté d'Arlon, Liège ou Namur et 9 ou 10 sur les autres régions.

Indice électricité : ce lundi, nous aurons un indice faible ou médiocre (moyen sur Ostende, Tournai et Ypres) sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

La nuit prochaine

Retour au sec en début de nuit prochaine avant l’arrivée d’une nouvelle perturbation. Les minimas afficheront de 3 à 5 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et 6-7 degrés sur le centre et le nord du royaume.