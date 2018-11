Météo de ce lundi : davantage de nuages que ces derniers jours

Cette après-midi, on restera sous une couche nuages pouvant être dense par moment. On aura même une impression de temps gris sur la pointe Sud du pays. Pour les températures au mieux du jour : 10 à 11° de l’Ardenne à la Lorraine belge, 12 à 15° sur le reste du pays.

Ce matin, des nappes de brume et de brouillard peuvent se balader par endroit. Une grisaille qui pourra persister une grande partie de la matinée entre la Gaume et les Hautes Fagnes. Ailleurs, le ciel restera voilé par de nombreux nuages d’altitude.

Un temps sec et une douceur remarquable

Grande douceur dans les prochains jours - © RTBF-KEYWALL

Demain, un temps sec toute la journée encore. En matinée, le soleil dominera sur une large moitié Est du pays. Le ciel sera plus chargé entre Ostende et Bruxelles. Dans l’après-midi, les nuages gagneront du terrain mais les provinces de Liège, Namur, Luxembourg ainsi que l’Est du Hainaut auront encore droit à de très belles périodes de soleil. Les températures seront dignes d’une fin d’été : 14 à 15° entre Marche en Famenne et Arlon et de 17 à 19° ailleurs.

Mercredi, la matinée sera sèche et lumineuse mais, dans le courant de la journée, une perturbation (dont l’intensité est encore à définir) devrait traverser notre pays et nous apporter de la pluie et du vent. Les températures baisseront nettement : de 11 à 15°.

Jeudi, une journée particulièrement ensoleillée. Les températures baisseront mais resteront 3° au-dessus des normes de saison: entre 8 et 13°.