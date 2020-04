Météo de ce lundi : Changement de situation avec de la fraîcheur !

Ce matin le ciel est nuageux avec quelques gouttes de pluie possible sur le sud du pays. Le vent n’est pas très agréable et souffle avec des pointes de 40 à 60 km/h et jusqu’à 70 au littoral. En milieu de matinée les températures affichent 7 à 9 degrés sur l’ensemble du pays, 14 sur l’est.

Cette après-midi le soleil prend la place des nuages mais le vent se renforce provoquant une sensation de fraîcheur. Les températures sont en chute libre pour afficher 10 à 14 degrés sur l’ensemble du royaume.

Ce soir et cette nuit le temps reste sec mais les nuages s’imposent via le littoral sous un vent modéré. Cette nuit sera fraîche avec le retour des températures négatives sur les hauteurs, -1 à-2 degrés, 2 dans le centre et 5 degrés à la mer.

Mardi sera la journée la plus fraîche avec du gel généralisé durant la nuit.

Mercredi, retour du soleil et des températures en peu plus douces.