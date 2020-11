Météo de ce lundi : brouillard et gel ce matin avant l'arrivée de la pluie

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

L’IRM a émis deux avertissements jaunes pour les prochaines heures : l’un concernant les conditions glissantes jusqu’à 10h puisqu’il gèlera en de nombreux endroits. Et l’autre concernant le brouillard jusqu’à 11h, car le risque de brouillard givrant sera présent sur toutes les provinces (à l’exception du bord de mer).

Cette journée commencera sous le brouillard sur une majeure partie du pays, surtout sur le centre, le nord et l’ouest. Des éclaircies devraient réussir à s’imposer sur les régions de l’est. Le gel sera marqué en de nombreux endroits en début de matinée, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse, avec des températures ne dépassant pas -6 à -4 degrés. Prudence donc si vous devez prendre la route ce matin. On attend -3 degrés aussi du côté de Bruxelles, -2 à -1 degrés de Tournai à Anvers et 2 degrés à la côte.

Une zone de pluie faible arrivera sur le nord et l’ouest du royaume l’après-midi. Ailleurs le temps restera temporairement sec. Cette zone pluvieuse progressera vers l’est et en fin de journée, quelques flocons et de la pluie verglaçante seront possibles dans le sud-est. Pour les maxima de l’après-midi, les thermomètres afficheront 2 à 3 degrés sur le sud-est, 4 degrés le long du sillon Sambre et Meuse, 5 degrés pour Bruxelles et Hasselt, et 6 à 9 degrés sur les autres régions.

La nuit prochaine, la pluie concernera l’ensemble du territoire, avec encore le risque de quelques flocons sur le sud-est. Sous les nuages, les minima seront en nette hausse, compris entre 2 et 8 degrés.