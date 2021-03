Météo de ce lundi : bien gris, toujours frais et sec

Ce matin, le ciel sera bien gris et les nuages bas seront nombreux sur l’ensemble des régions. Du brouillard est même possible par endroits au sud du sillon Sambre et Meuse, il pourrait même être givrant sur les reliefs. Quelques gouttes ne seront pas exclues très localement. De timides éclaircies pourraient réussir à percer cette couche nuageuse dans le nord du territoire. Les températures seront positives partout en fin de matinée et les thermomètres afficheront 1°C à Botrange, 2°C pour Saint-Hubert, 4°C du côté de Spa et Virton, 5 à 6°C de Mons à Liège, 7°C à Bruxelles et 8°C aux environs de Tournai et à la côte.

On attend peu de changement pour cet après-midi : la couverture nuageuse restera généralement bien compacte. Quelques éclaircies seront tout de même possibles près du bord de mer. Il fera toujours trop frais pour la saison et les maxima seront 2 à 4°C en dessous des moyennes : on attend 2 à 5°C sur les hauteurs, 6°C dans l’extrême sud du pays, 7°C le long du sillon Sambre et Meuse, 9°C dans la région bruxelloise et en Flandre, et 10°C à Tournai.

En cours de soirée et de nuit, ce sera toujours un temps sec sous un ciel globalement très nuageux. Les températures minimales resteront positives partout, comprises entre 1 et 6°C.