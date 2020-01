Météo de ce lundi : beaucoup de pluie sur le sud du pays

La pluie sera bien présente cette semaine. Une première zone pluvieuse est arrivée cette nuit sur le pays et elle traînera encore sur le sud en matinée tandis que quelques rares éclaircies perceront sur l'ouest et peut-être le centre. Cette zone de pluie sera suivie par un regain d'averses dans l'après-midi, les cumuls de pluie seront par endroit importants, notamment en Gaume. Le vent soufflera modérément de secteur sud-ouest avec des rafales de 50 km/h. Les températures seront en légère baisse par rapport à hier, les maxima atteindront 5 à 9°C (localement 10°C d'Anvers au littoral).

La neige revient en Ardenne demain

Retour temporaire de la neige en Ardenne - © RTBF-KEYWALL

Demain, ce sont des averses qui rythmeront la journée sous un ciel qui sera changeant, alternant éclaircies, nuages menaçants et ondées parfois soutenues. Mais demain, la masse d'air va nettement se rafraîchir et la neige ou neige fondante sera de retour dès 300m d'altitude avec une petite accumulation neigeuse possible sur l'Ardenne ou les Hautes Fagnes. Grosses rafales de vent entre 60 et 80 km/h en matinée, 50 à 70 km/h l'après-midi. Les maxima ne dépasseront plus 2 à 7°C. En cours de journée, la limite pluie/neige remontera au-dessus de 500m d'altitude.

Mercredi, enfin une accalmie avec très temporairement un temps plus sec, moyennement venteux, des éclaircies et des maxima de 3 à 8°C.

Jeudi, une nouvelle zone de pluie fort active devrait arriver en matinée et s'attarder une bonne partie de la journée, maxima de 8 à 10°C avec des rafales de vent de 70 à 90 km/h.