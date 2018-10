Météo de ce lundi: beaucoup de nuages et quelques gouttes de pluie

Le ciel sera assez bien dégagé et il fera frais. On attend des gelées au sol en Ardenne et dans les Hautes Fagnes avec 1 à 2° seulement (sous abri), entre 4 et 6° dans le centre, 7 à 8° au littoral et en Campine.

On reviendra donc à un temps sec partout cette après-midi. Les éclaircies vont peu à peu gagner du terrain. En fin de journée, toutes les régions auront eu droit à leur période de soleil. Les températures : 9 à 10° sur les hauteurs, 12° le long du Sillon Sambre et Meuse, 14 à 15° ailleurs sous un vent modéré de secteur Nord.

Beaucoup de nuages ce matin. C’est en fait une perturbation très affaiblie qui va traverser notre pays d’Ouest en Est. On pourra avoir un peu de pluie sous un nuage plus épais mais les quantités resteront faibles. En fin de matinée, les éclaircies reviendront déjà à partir de la côte.

Demain, le pays sera coupé en deux avec un ciel voilé et quelques éclaircies en Wallonie et un ciel très nuageux en Flandre. Les températures seront stationnaires par rapport à aujourd’hui : entre 9° en Ardenne et 15° en Campine. On aura encore droit à quelques bonnes rafales de vent.

Mercredi, retour d’un ciel bien nuageux sur toutes les régions. On pourra avoir quelques gouttes sur l’Est du pays et il n’y a qu’à la mer que l’on apercevra quelques rayons de soleil. Ça remontera légèrement du côté des températures : 12° sur les hauteurs et 14 à 16° ailleurs.