Météo de ce lundi : averses matinales puis plus sec

La semaine qui débute sera plus sèche que la précédente mais aussi plus fraîche. En attendant, ce matin, on observe encore des averses qui circulent du nord vers le sud du pays, elles sont assez espacées et laisseront la place à des éclaircies entre les coups. A noter aussi sur les reliefs des brumes et bancs de brouillard par endroit. Cet après-midi, le ciel se couvrira un peu plus sur l'ouest du pays et quelques averses (plus rares encore que le matin) circuleront du nord vers le sud. Le vent d'ouest à nord-ouest restera faible à modéré et les températures ne décolleront pas aujourd'hui, on ne dépassera pas 9 à 10°C sur l'Ardenne et 12 à 13°C sur le centre du pays.

La nuit prochaine, le ciel restera couvert sur l'ouest ou un peu de pluie est possible le long de la frontière française du littoral au Hainaut. Ailleurs le temps restera sec et par endroits brumeux. Minima bien frais : 4°C en Ardenne et 7 à 9°C du centre vers l'extrême ouest.