Météo de ce lundi : accalmie entre deux zones de pluie

Entre une zone de pluie dimanche et une autre qui devrait nous arroser demain, on peut parler d'une journée d'accalmie en ce lundi. Ce matin, on note pas mal de nuages bas par endroit tandis qu'un peu de crachin est toujours possible, sur les reliefs notamment. Au fil des heures, quelques timides éclaircies pourraient se former tandis que le ciel se couvrira à nouveau par l'ouest en fin de journée. Le vent de sud sera faible et les maxima atteindront 11 à 15°C.

Indice électricité : Avec un ciel couvert le matin et seulement quelques éclaircies l'après-midi, l'indice restera faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.



La nuit prochaine, la zone de pluie suivante va déjà aborder l'ouest puis le centre du pays. Sous un ciel plombé, les minima resteront proches de 8 à 12°C.