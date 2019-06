Météo de ce lundi: 10° de moins qu'hier et retour de la pluie

Il y a déjà eu quelques orages cette nuit et on pourra encore entendre gronder le tonnerre dans le courant de la matinée au Sud du Sillon Sambre et Meuse. Sur les autres régions, les nuages sont déjà nombreux à l’heure actuelle et ils sont porteurs d’averses.

Dans le courant de l’après-midi, la zone pluvieuse va continuer son chemin vers l’Est en perdant de son intensité. Résultat : beaucoup de nuages mais des averses plus faibles et plus éparses. À l’arrière, en deuxième partie d’après-midi, des éclaircies se développeront au littoral et auront tendance à vouloir gagner le centre du pays. La différence de températures par rapport à hier est énorme puisqu’on perd près de 10°. Malgré tout, on restera dans les normes de saison avec 18° à Ostende, 19° pour Namur et Bruxelles et de 20 à 21° ailleurs.

L'indice électricité solaire: ce lundi, nous aurons un indice bon ou moyen selon les régions. Difficile de dégager une heure pour le pic de luminosité: à 13h pour Liège, Namur et St Hubert; à 14h pour St Vith, Arlon et Eupen; à 15h pour Bruxelles, Mons et Nivelles; à 16h pour Tournai, Ostende et Anvers. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Retour à un temps calme et sec avec un ciel généralement bien dégagé. Les minima s’établiront entre 9° et 13°.