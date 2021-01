Météo de ce jeudi : vent fort entre deux zones de pluie

Ce matin, c’est bien évidemment le vent qui est à surveiller. Cette nuit, les rafales ont atteint ou approché les 90 à 100 km/h. Très tôt ce matin, une zone de pluie termine son passage éclair sur nos régions, il faut dire qu’elle est poussée par ces vents tempétueux qui continuent à souffler. On devrait toutefois retrouver un temps temporairement plus sec dès 8h ce matin. Paradoxalement, les températures vont nettement baisser au réveil. Il fera plus frais cet après-midi que ce matin. On ne parlera donc pas de maximum pour cet après-midi mais cela donnera 4 à 5°C en Ardenne, et 7 à 8°C partout ailleurs. On va connaître une accalmie au niveau de la pluie en cours de matinée et début d’après-midi. De belles éclaircies vont revenir avant l’arrivée assez rapide de la zone de pluie suivante qui abordera la frontière française entre 16 et 18h.

La nuit prochaine il pleuvra abondamment, on attend de 10 à 15 litres d’eau par m². De nouvelles rafales de vent sont à craindre, elles atteindront 90 km/h en milieu de nuit. Le refroidissement se poursuit, on ne dépassera plus 0 à 3°C demain au réveil et la neige refera son apparition en Ardenne.