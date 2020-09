Météo de ce jeudi : une journée plutôt agréable

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, de larges éclaircies gagneront rapidement le sillon Sambre et Meuse et l’Ardenne, il fera toujours un peu plus gris en Gaume où quelques gouttes sont toujours possibles. Le vent restera faible et le mercure indiquera en milieu de matinée de 14 à 17 degrés.

Durant l’après-midi, le temps restera sec sur l’ensemble des régions, le ciel se partagera entre très belles éclaircies et nuages. Il n’y a que sur le nord-ouest du territoire que ceux-ci resteront un peu plus nombreux. Les maxima resteront 1-2 degrés au-dessus des normales de saison. On retrouvera ainsi 18-19 degrés sur les hauteurs, 20 degrés sur le centre et le nord du pays et 22 degrés du côté d’Arlon.

La nuit prochaine, le ciel se dégagera et le mercure chutera pour donner 6 degrés à Spa et 10-12 sur la plupart des autres régions. Un peu de brouillard n’est pas impossible dans le fond des vallées.

Indice électricité : ce jeudi, nous aurons un indice excellent sur la quasi-totalité du territoire (bon sur Tournai, Gouvy, Arlon et St-Hubert). Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h . C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.