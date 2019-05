Météo de ce jeudi: une journée globalement nuageuse avec des averses

Une nouvelle zone de pluie remonte de France et arrive doucement sur notre pays. Dans un premier temps, ce matin, les passages nuageux vont être de plus en plus nombreux à partir du Sud puis, les averses arriveront. En fin de matinée, la moitié Sud du pays sera sous ces averses alors qu’au Nord, on aura un temps plus sec.

Retour du soleil pour la fête des mères

Un peu de patience, le soleil revient dimanche - © RTBF - KEYWALL

Demain, nous serons passés à l’arrière de la perturbation ce qui veut dire qu’on reviendra à un temps globalement sec (même si on n’est pas à l’abri d’une petite ondée isolée) avec un ciel encore bien chargé. Les températures bougeront peu : entre 11° dans les Hautes Fagnes et 15° à Bruxelles.

Pour ce week-end : samedi, on devra encore composer avec des averses une partie de la journée mais dans le courant de l’après-midi, on verra revenir un temps sec et des éclaircies à partir du littoral. On se dirige donc vers une amélioration.

Le retour du soleil est attendu dimanche et pour des températures plus agréables, il faudra attendre mardi. La semaine prochaine s’annonce bien plus douce, plus sèche et plus lumineuse que cette semaine.