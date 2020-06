Météo de ce jeudi : une journée en demi-teinte

Après les orages et fortes pluies de la nuit dernière, cette journée s’annonce bien plus calme. Des averses seront encore présentes ce matin sur le nord et le nord-ouest du pays, on retrouvera ailleurs des conditions plus sèches et lumineuses. Le vent restera modéré et le mercure indiquera en milieu de matinée de 15 à 20 degrés.

Durant l’après-midi, les nuages seront un peu plus présents, des averses se déclencheront à nouveau mais principalement sur la moitié ouest du territoire. On retrouvera 18-19 degrés dans le sud du pays et à la côte, 21-22 degrés dans le centre et à Liège et 23 degrés en Campine.

Le ciel se dégagera la nuit prochaine, le temps sera sec et les minima compris entre 8 et 13 degrés.

Indice électricité : ce jeudi, nous aurons un indice généralement bon sur l’ensemble des régions sur l’ensemble des régions (excellent pour Ostende, Bruxelles, Mons et Chimay). Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h (15h pour Bruges). C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.