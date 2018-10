Météo de ce jeudi : une journée bien plus nuageuse et des températures en baisse

Les nuages ont envahi le ciel dans pas mal de régions et on peut aussi avoir de la brume ou du brouillard par endroit. Une couche nuageuse assez épaisse va nous accompagner tout au long de la matinée excepté sur la pointe Sud du pays où de belles éclaircies seront encore possibles.

En début d’après-midi, les nuages auront tendance à se morceler pour laisser passer quelques rayons de soleil. Les régions frontalières des Pays-Bas auront moins de chance car l’ambiance restera assez nébuleuse toute la journée. Le littoral et la Gaume, quant à eux, auront droit aux plus belles périodes de soleil. Il fera bien plus frais qu’hier : 14° dans les Hautes Fagnes, 16 à 18° sur la plupart des autres régions et on atteindra à nouveau 20° du côté de Virton.

Indice électricité: ce jeudi, il sera MOYEN sur la plupart des régions sauf à la mer et sur le sud de la province de Luxembourg où il sera BON. Le pic sera vers 14h, l'heure idéale pour programmer vos appareils électroménagers si vous désirez valoriser l'électricité solaire présente sur le réseau belge.

La nuit prochaine

Brumes et brouillards auront tendance à se reformer en fin de nuit. Les minimas iront de 6 à 9°.