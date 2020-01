Météo de ce jeudi : un temps doux mais pluvieux

Le temps restera sec partout ce matin, mais les nuages seront déjà bien présents et le ciel sera même couvert sur le sud et le sud-est du territoire. Le vent se renforcera avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h et le mercure affichera 3 degrés du côté de Spa et St-Hubert contre 6 degrés dans le centre du territoire.

Cet après-midi, les dernières éclaircies s’effaceront et les pluies d’abord faibles puis localement plus modérées gagneront peu à peu toutes les régions via la frontière française. Le vent se maintiendra mais on gardera malgré tout une grande douceur avec de 7 à 9 degrés pour le sud du sillon Sambre et Meuse de 10 à 11 degrés ailleurs.

La nuit prochaine, cette douceur restera d’actualité avec de 6 à 10 degrés en moyenne. Le temps deviendra peu à peu sec. On gardera un ciel couvert avec de nouvelles averses attendues sur le centre et l’est du territoire en seconde partie de nuit.

Indice électricité : ce jeudi, nous aurons un indice faible (médiocre Ostende, Gand, Mons, St-Hubert, Bruges, Tournai et Ypres) sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera généralement vers 13h. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.