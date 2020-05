Météo de ce jeudi : un peu plus de nuages et de chaleur

Ce matin, le ciel sera d’abord bien dégagé, ensuite le voile nuageux deviendra plus épais depuis l’ouest, mais on gardera cette impression de beau temps. Les thermomètres afficheront de 18 à 22°C vers 11h.

L’après-midi, le voile de nuages élevés se dissipera et ce sont des cumulus de beau temps qui prendront le relais. Le temps restera tout de même lumineux. Il fera lourd et il y aura un risque de quelques orages localisés, sur le centre et l’ouest du territoire. Les maxima seront en hausse et largement supérieurs aux normales de saison : on attend 24°C sur les hauteurs de l’Ardenne, 25°C au littoral, 27 à 28°C sur les autres régions, et jusqu’à 29°C en Campine.

La nuit prochaine, les ondées se dissiperont rapidement et le voile de nuages élevés deviendra plus épais depuis l’ouest du royaume. Les températures minimales ne s’abaisseront pas en dessous de 10°C à 18°C.