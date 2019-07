Météo de ce jeudi: un peu de pluie sur le sud-est du pays

Ce matin, le ciel est résolument gris sur toutes les régions avec encore à prévoir quelques faibles averses sur le sud du sillon Sambre-et-Meuse. En cours de journée, on parlera d'averses qui se forment sous des nuages un peu plus menaçants. Ce sera le cas sur les provinces de Namur, Luxembourg, Liège et Limbourg. Les températures, en hausse par rapport à hier, atteindront 18 à 19° sur les reliefs, 22° en bord de mer, 24° en moyenne dans le centre et même 25° sur l'ouest du Hainaut. A noter que les quantités de pluie seront faibles là où il y en aura.

Des orages vendredi puis retour au calme par la suite

Orages vendredi puis retour au calme le week-end - © RTBF KEYWALL

Demain, encore une petite accalmie le matin, les premières averses ne concerneront que l'extrême nord du pays. Mais en cours de journée, changement de temps plus marqué avec des averses parfois orageuses qui pourront s'accompagner de forts cumuls de pluie, on ira de 18 à 21 voire 22°. Samedi, les dernières averses s'évacueront lentement vers l'est, elles seront déjà beaucoup moins fréquentes et moins soutenues que la veille, on attend 18 à 21°. Dimanche et les jours suivants, retour d'un temps sec et ensoleillé, maxima seront en très légère hausse : de 19 à 22°. Le temps sec va se poursuivre en début de semaine prochaine.