Météo de ce jeudi: un 15 août sous la grisaille et les averses

La perturbation arrivée hier se décale vers l’Allemagne et la journée commence sous un ciel bien couvert avec quelques faibles pluies sur la moitié Est. Ailleurs, on attend quelques timides éclaircies et des averses locales. Les températures varieront entre 15 et 19°C.

Cet après-midi, toutes les régions seront concernées par les averses. Elles seront localement orageuses sur le Nord-Est du pays. Le temps redeviendra plus sec près du littoral. Le vent soufflera de manière modérée à soutenue avec des rafales de 50 à 60 km/h en bord de mer. Le thermomètre affichera de 17 à 22°C.

Les averses quitteront le territoire pendant la nuit et le ciel se dégagera progressivement. Ce sera temporaire car le ciel se couvrira de nouveau à l’approche d’une nouvelle perturbation. Les minima seront compris entre 10 et 13°C.

Indice électricité : Il sera généralement moyen et parfois bon. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h ou 15h en fonction des régions.

Les prochains jours

Demain matin, le temps sera sec avec un peu de grisaille matinale, qui laissera ensuite la place à quelques éclaircies. Les températures iront de 15 à 18°C. L’après-midi, les nuages deviendront de plus en plus épais depuis l’Ouest mais on devrait garder un temps sec. Côté températures : on attend de 18 à 22°C.

Au programme de ce weekend : une météo grise, pluvieuse et venteuse. Les éclaircies feront leur retour par l’Ouest dans le courant de la journée de dimanche. Les températures seront comprises entre 18 et 22°C samedi, et on perdra un degré partout dimanche.

Retour d’un temps sec et lumineux dès lundi.