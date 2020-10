Météo de ce jeudi : très gris au sud

La nuit prochaine, on aura toujours le même dégradé de ciel plus étoilé à l'ouest et couvert dans le sud-est, les minima afficheront 4 à 6°C.

Ce matin, la situation a peu évolué par rapport à hier : on s'attend encore à quelques éclaircies sur le littoral ainsi que sur l'extrême ouest du pays, par contre le ciel restera plus nuageux ou couvert sur le sud d'une ligne allant d'Hasselt à Charleroi. On peut parler d'un temps sec au nord, par contre au sud, bruine ou fine pluie sont localement possibles, mais en faible quantité. Les températures repartent à la baisse : 6 à 11 ou 12°C seulement, ce qui nous place bien en-dessous des valeurs normales pour la saison. Le vent de nord, faible à modéré accentuera l'impression de fraîcheur.

Fin de semaine sèche, nuits fraîches

Demain, les nuages resteront toujours plus nombreux sur le sud-est (provinces de Liège et de Luxembourg) tandis que les éclaircies devraient nous procurer une météo à nouveau plus lumineuse sur l'ouest ainsi que le centre. On ne parlera plus de bruine demain, les conditions resteront sèches. Les températures remonteront légèrement à l'ouest et dans le centre, un peu plus en Ardenne. On attend 10°C sur les reliefs (au lieu de 6 à 8°C aujourd'hui), ce sera 12°C à Bruxelles (au lieu de 11°C ce jeudi).

Le weekend s'annonce à priori calme et sec entre nuages mais aussi par moments de belles éclaircies. Les nuits seront fraîches, notamment celle de vendredi à samedi et le gel au sol pourrait nous revenir en pas mal d'endroits samedi au réveil. Minima de 1 à 2°C sous abri.

Samedi, les éclaircies devraient cette fois s'imposer partout et les maxima continuent à lentement remonter : 11 à 14°C. Le vent est faible et orienté au nord-est.

Dimanche, les premières prévisions confirment le temps sec et partiellement ensoleillé, ce sera à confirmer.