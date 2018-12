Météo de ce jeudi : toujours gris mais très doux pour la saison

Ce jeudi, le gris sera encore la couleur dominante avec dans un premier temps encore de la bruine, surtout sur l'est et le sud. Le ciel sera plombé mais il fera sec dès la mi-journée. Les maxima continuent à remonter malgré la grisaille et un vent de sud-ouest qui se renforce. On attend 10 à 13°. En fin de journée, de la bruine pourrait déjà revenir par le littoral.

Les prochains jours : retour de la pluie dès demain

Vers un temps variable et plus frais - © RTBF KEYWALL

Demain, de la bruine et de fines pluies resteront d'actualité quasiment toute la journée, pluie faible le matin, plus soutenue en toute fin de journée. Il fera doux, venteux et pluvieux. Rafales de sud-ouest jusqu'à 50 à 70 km/h et maxima de 8 à 12°. Samedi, il fera encore bien venteux et l'on évoquera de fréquentes averses entrecoupées de très timides éclaircies, maxima de 7 à 11°. Pas de véritable amélioration dimanche avec une météo encore assez chahutée, on perdra un à deux degrés par rapport à samedi. Il pleuvra encore abondamment, sur l'extrême sud du pays notamment. Maxima de 5 à 9°. Il fera nettement plus frais dès lundi (3 à 6°). La fraîcheur s'amplifiera en milieu de semaine prochaine.

Indice électricité : Sous un ciel encore très nuageux, il sera faible partout. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.