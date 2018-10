Météo de ce jeudi : toujours du gris

Vers un week-end très frais

On passe sous les valeurs de saison - © RTBF KEYWALL

Demain, on démarre la journée au sec mais le ciel se couvre à partir du littoral et une zone de pluie va s'enfoncer sur le pays dans une ambiance fort grise et un peu plus venteuse. Il devrait déjà commencer à pleuvoir au littoral en début de matinée. On notera aussi de faibles pluies sur le centre avant midi et sur le sud en cours d'après-midi. C'est de l'air plus frais qui débarque chez nous : on ne dépassera plus 7 à 8° sur les reliefs et 11 à 12° dans le centre. Samedi, mis à part des averses au littoral, le temps redevient sec mais il fera encore plus froid : 5 à 10°. Dimanche, on surveillera une zone légèrement pluvieuse qui remontera du sud et qui, au contact de l'air froid, pourrait donner les premiers flocons de neige fondante sur les Hautes Fagnes. Maxima dimanche de 3 à 7 ou 8°. A noter dimanche un vent désagréable et piquant de nord-est.

Indice électricité : sous les nombreux nuages, il restera faible, voire moyen sur l'extrême sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.