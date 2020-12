Météo de ce jeudi : temps sec et plus lumineux

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !

Ce matin, comme prévu, le gel ne concerne plus que les reliefs de l’Ardenne. Ailleurs, malgré la brume et les nuages bas, les températures sont légèrement positives. Dans un premier temps, le ciel sera encore assez chargé avec beaucoup de nuages mais on devrait commencer à voir quelques éclaircies en fin de matinée.

Cet après-midi, confirmation d’une météo plus lumineuse avec des éclaircies qui vont se développer, le temps sera beaucoup plus lumineux que les jours précédents. Côté température, ce sera 0°C à Botrange et Saint-Hubert, 4°C à Mons, Charleroi Namur, 5°C à Bruxelles et 6°C à Ostende. Le vent sera faible de secteur sud-est. Il fera donc sec aujourd’hui.

Ce soir et la nuit prochaine, poursuite d’un temps sec et un peu plus froid que ce matin, le gel concernera que le sud du Sillon Sambre-et-Meuse. Ce sera -3°C sur le sud-est, -1° de Charleroi à Liège, 0°C à Bruxelles et +3°C en bord de mer.