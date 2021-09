Déjà en fin de matinée, le ciel se couvrira davantage près du littoral mais sans conséquence. Ailleurs dans le pays, temporairement plus de nuages jusqu’en milieu de journée. En fin d’après-midi et en soirée le ciel se dégagera à nouveau. Le vent sera plus faible qu’hier, orienté au sud-ouest les rafales approcheront encore 50 km/h sur notre littoral. Du côté des températures, on attend 11 à 13°C en Ardenne, 14 à 16°C sur le centre et l’ouest du pays.

Ce soir et la nuit prochaine , c’est reparti pour une nuit calme et fraîche, toutefois la masse d’aire sera moins froide que ce matin, on attend 4 à 11°C de l’est vers le centre, le gel ne devrait plus être d’actualité même dans les vallées les plus froides.

Demain vendredi, on débute le mois d’octobre par une matinée plutôt calme et lumineuse. Toutefois des nuages bas en provenance de la mer du Nord devraient rapidement gagner nos Côtes. D’une manière générale, la couverture nuageuse va s’épaissir au fil des heures avec l’arrivée d’une zone de pluie dès avant midi au littoral et dans le courant de l’après-midi sur le centre puis en fin de journée sur le sud et l’est. Le vent de sud se renforcera légèrement avec des rafales partout de 40 à 50 km/h. Paradoxalement, malgré le retour de la pluie, il fera plus doux qu’aujourd’hui, on attend 14 à 17°C.

Le premier week-end d’octobre sera caractérisé par une météo automnale : pluie et vent vont se conjuguer. Samedi, on peut malgré tout évoquer une petite accalmie avec un ciel assez nuageux, quelques rares averses. Il fera doux, on attend 15 à 18°C. Le vent de sud sera assez fort avec des rafales jusqu’à 50 km/h. C’est pourtant la journée à privilégier pour les activités extérieures car une zone de pluie très active devrait nous arriver dans la nuit de samedi à dimanche, poussée par des vents forts. Un coup de vent est prévu en fin de nuit avec de fortes rafales entre 90 et peut-être localement 100 km/h. Dimanche, encore de fortes pluies, notamment sur la moitié sud du pays. Une petite accalmie dimanche en fin de journée sur l’ouest puis le centre. Maxima de 11 à 15°C.