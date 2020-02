Météo de ce jeudi: temps gris et retour de la pluie

Ce matin, le ciel sera couvert et de très faibles pluies ou du crachin sont localement possibles sur le sud mais ce n'est pas généralisé. Sur les reliefs, les nuages bas réduisent la visibilité. Le ciel restera couvert et de la pluie plus continue arrivera l'après-midi à partir de l'ouest et envahira tout le pays en fin de journée et début de soirée. A noter également pour ce jeudi un renforcement du vent de sud-ouest dont les rafales pourront approcher 60 à 80 km/h. Dès lors, avec un ciel gris, le retour de la pluie et du vent, on ne profitera pas vraiment de la douceur puisque les maxima afficheront 6 à 10 ou 11°C.

La nuit prochaine, la zone de pluie devrait se déplacer rapidement d'ouest en est. Il fera sec en milieu de nuit et les températures vont chuter, on attend des minima de -2 à +2 ou 3°C. Outre une dernière averse hivernale en Ardenne on se méfiera donc demain de la présence possible de plaques de givre ou de glace sur les routes en Ardenne.

Indice électricité : Indice faible sous un ciel qui restera couvert toute la journée. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.