Météo de ce jeudi : temps enfin estival

Ce matin, le soleil devrait encore être généreux sur la plupart des régions. Toutefois, en cours de journée, dès le début de l'après-midi, les nuages deviendront plus nombreux sur une bonne moitié ouest du territoire. Il continuera donc à faire sec entre nuages et éclaircies. Le vent vire vers l'ouest à sud-ouest et restera faible à modéré. Les températures continuent malgré tout à légèrement progresser de jour en jour, on attend 22°C à la Côte et en Ardenne, à 24°C dans le centre et jusqu'à 25°C à l'ouest du Hainaut et sur l'extrême sud du pays. On ira jusqu'à 26°C en Campine. Nous repasserons donc au-dessus des valeurs de saison.

La nuit prochaine, le ciel va continuer à se couvrir d'ouest en est. Du coup les minima seront moins frais que ces dernières nuits, on attend 12 à 14°C.

Indice électricité : Grâce au soleil matinal et avec seulement quelques nuages de beau temps, l'indice restera excellent partout. La période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14 ou 15h.