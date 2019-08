Météo de ce jeudi : soleil généreux et températures en hausse

Ce jeudi, nous connaîtrons à nouveau une journée bien ensoleillée, peu venteuse et encore un peu plus douce que la veille au niveau des températures, on attend de 22 à 24° (25° en Gaume et Campine). Tout au plus, en cours d'après-midi observera-t-on quelques nuages bourgeonnants, mais qui resteront complètement inoffensifs.

La chaleur va aller crescendo

Il fera à nouveau chaud le prochain week-end - © RTBF KEYWALL

De vendredi à dimanche, le soleil restera très généreux et c'est de l'air franchement plus chaud qui arrivera chez nous. Temporairement demain, quelques champs nuageux un peu plus denses circuleront sur l'ouest du pays, mais cela n'empêchera pas le temps de rester sec. Entre soleil et quelques nuages de beau temps, on attend 24 à 26 ou 27° vendredi, 26 à 29° samedi et jusqu'à 30 ou 31° dans le centre pour la journée de dimanche. A priori, ce temps estival se poursuit en début de semaine prochaine avec des températures qui resteront comprises entre 27 et 30°. Dimanche quelques nuages supplémentaires pourraient déborder temporairement de l'est de la France vers le sud-est de nos régions, mais sans conséquence, la météo restera chaude et sèche.