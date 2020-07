Météo de ce jeudi : soleil et chaleur

Ce matin , le soleil sera généreux et il le restera tout au long de la journée. On notera quelques voiles nuageux d'altitude par endroit le matin, quelques rares nuages bourgeonnants l'après-midi, mais cela ne devrait pas empêcher une impression bien lumineuse pour ce jeudi. La masse d'air plus chaude présente depuis quelques jours sur la France remonte enfin chez nous et les températures ne tarderont pas à grimper aujourd'hui. Une petite brise du large empêchera les températures de dépasser 23°C à la Côte, sinon, ce sera de 25 à 28°C dans les autres régions (29°C localement à Tournai et Virton). Le vent restera faible de secteur sud-est.

Pic de chaleur ce vendredi

Demain, sous un soleil de plomb, la chaleur sera à son comble avec des maxima très chauds : 31 à 35° voire 36°C. La nuit de vendredi à samedi, quelques développements orageux pourraient se produire localement, à priori beaucoup d'éclairs mais finalement pas trop de pluie.

Samedi, encore un coup de tonnerre envisageable en matinée puis l'après-midi, dans une masse d'air un peu plus respirable que la veille, on restera au sec sous un ciel malgré tout assez nuageux. Les maxima afficheront 22°C en bord de mer, 27 à 28°C dans la plupart des régions et encore 31°C sur l'extrême sud du pays.

Dimanche, ça se rafraîchit nettement sous un ciel encore bien chargé de nuages, les maxima reviendront entre 20 et 23°C. Le vent basculera au nord-ouest, il sera modéré.

Lundi, on va cette fois passer sous les valeurs de saison, toujours avec un ciel assez nuageux, on guettera les éclaircies. Par contre, pas plus de 18 à 22°C. Une faible zone de pluie devrait aborder notre pays la nuit de lundi à mardi.