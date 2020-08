Météo de ce jeudi : soleil, ciel bleu et chaleur de plus en plus importante.

L’IRM émet une alerte orange "Chaleur" pour l’ensemble du pays sauf le littoral.



C’est à nouveau une journée très ensoleillée et chaude qui nous attend aujourd’hui. Quelques nuages pourraient circuler en altitude dans le courant de la matinée. Les températures vont déjà grimper pour atteindre 26 degrés dans la plupart des régions dés 11h, 22 degrés au littoral, et de 22 à 23 degrés sur les hauteurs de l’Ardenne.



Cet après-midi, le ciel sera à nouveau bien dégagé et le soleil brillera de mille feux, on gardera un temps moins chaud au littoral en raison d’une brise de mer avec 26 degrés de moyenne, on devrait rester en dessous des 30 degrés sur les reliefs ardennais, partout ailleurs, les températures seront en hausse avec 31 à 32 degrés. On ira jusqu’à 33 degrés en Campine.



La nuit prochaine s’annonce identique, à savoir, un ciel bien dégagé et des températures de 15 à 18 degrés. Il pourrait faire plus frais dans le sud Luxembourg, 14 degrés à Virton ainsi que dans l’est de la province de Liège, avec 10 degrés attendus sur les hauteurs.



Indice électricité : ce jeudi, nous aurons un indice excellent sur l’ensemble des régions. Le pic de luminosité se situera vers 14h. C’est à ce moment-là qu’il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l’électricité solaire.