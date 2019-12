Météo de ce jeudi : sec mais très frais

Il fait bien froid ce matin, le gel a gagné presque toutes les régions. A noter également du brouillard givrant sur le nord-est et puis le centre du pays. La prudence est donc de mise ce matin. Dans le courant de la journée, le soleil persistera sur le sud-est tandis que la grisaille va laisser la place à des éclaircies dans le centre. Néanmoins, les nuages resteront abondants sur l'ouest et le nord du pays. La masse d'air reste froide et les maxima ne dépasseront pas 0°C en Gaume à 4 ou 5°C dans le centre et localement 8°C en bord de mer. Il faut prendre en considération le vent de sud-ouest, modéré, qui accentuera le ressenti froid aujourd'hui.

Indice électricité : Cette journée de jeudi sera très contrastée : indice excellent sur le sud-est du pays, par contre indice faible pour le Hainaut et les deux Flandres. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe à 13h.

La nuit prochaine, le gel devrait à nouveau sévir, de manière moins sévère que la dernière nuit, en cause, les nuages qui seront plus nombreux. les minima afficheront -3°C en Ardenne, 0°C sur le Sillon Sambre-et-Meuse, +2°C sur le centre et +6°C en bord de mer.