Météo de ce jeudi : sec et lumineux une bonne partie de la journée

Ce jeudi sera la plus belle journée de la semaine. De larges éclaircies seront déjà présentes en matinée. Mais il y aura aussi un risque de brouillard en Wallonie. Prudence sur les routes car la visibilité sera réduite par endroits. Les températures seront en baisse mais nous garderons une certaine douceur : 4 à 7 °C en fin de matinée sur les hauteurs et dans le sud du royaume, 7 à 8 °C dans les régions du centre et du nord.

Les nuages deviendront progressivement plus nombreux l’après-midi sur l’ensemble du territoire, mais avec encore des éclaircies. Quelques ondées tomberont le long de la frontière française en fin de journée. Les températures maximales resteront supérieures aux moyennes de saison : on attend 6 à 9 °C dans les régions de l’est, 9 °C à Namur, Mons et Charleroi, et 10 °C partout ailleurs.

Ce soir et cette nuit, une zone de faible pluie traversera notre pays. Les minima resteront positifs, compris entre 2 et 5 °C.