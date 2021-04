Météo de ce jeudi : sec et lumineux, mais plus frais

Ce matin, quelques gelées sont présentes en début de journée par endroits. Le ciel sera d’abord bien dégagé et ensuite quelques cumulus se développeront, mais le temps sera sec et lumineux. Les températures seront un peu fraîches pour la saison et on attend en fin de matinée 3°C dans les Hautes-Fagnes, 6 à 8°C ailleurs en Wallonie, 8°C à Bruxelles et 9°C du côté d’Ostende.

Pas de véritable changement pour l’après-midi : nous garderons une alternance d’éclaircies et de passage nuageux, dans une atmosphère généralement lumineuse. Ce sera tout de même plus nuageux sur la Campine. Les maxima seront de nouveau trop bas pour la saison et ne dépasseront pas 6°C au Signal de Botrange, 10°C ailleurs en Ardenne et à la côte, et 11 à 12°C sur les autres régions. Le vent tournera au secteur nord-est et restera sensible, ce qui accentuera la sensation de froid.

Ce soir et cette nuit, les nuages seront moins nombreux. Les températures de la nuit descendront entre 1°C dans les Hautes-Fagnes et 4°C sur le nord du royaume.