Météo de ce jeudi : retour des nuages par l'ouest

Ce matin, il y a encore du soleil et de belles éclaircies sur le sud-est, on note un peu plus de nuages vers l'ouest mais cela restera sans conséquence. Dans le courant de la journée, les nuages vont se développer davantage et gagneront progressivement toutes les régions au fil des heures. On parlera alors d'un ciel nuageux avec des éclaircies mais il fera encore sec. Le vent restera faible de secteur ouest à sud-ouest et les maxima ne dépasseront pas 6 à 11°C.



La nuit prochaine sera nuageuse et donc moins froide avec des minima de 2 à 6°C. Les nuages seront plus épais et l'on exclut pas localement quelques très faibles averses qui se développeront d'ouest en est.

Indice électricité : Les nuages reviennent par l'ouest ou l'indice sera moyen, par contre encore un indice excellent sur le sud-est où le soleil brillera davantage, la période à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.