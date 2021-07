Ce matin, c’est à nouveau le retour d’un temps assez calme sur le pays. On note toutefois davantage de nuages sur le sud du Sillon Sambre-et-Meuse en ce début de journée. Localement, une petite ondée est possible près du littoral ou près des frontières avec le Grand Duché, mais généralement, c’est un temps sec et de belles éclaircies qui se développeront sur une bonne partie centrale de la Belgique. Après un début de journée assez calme, les nuages bourgeonneront davantage que les jours précédents dès le début de l’après-midi et l’on doit s’attendre à des développements d’averses qui pourront s’accompagner de coups de tonnerre. Le ciel restera très changeant. Les températures maximales atteindront 18°C en bord de mer, 19 à 20°C sur les reliefs, 21 à 23°C d’ouest vers le centre du pays.

La nuit prochaine, retour d’un temps à nouveau plus sec, les minima redescendront entre 11 et 14°C. Un peu de grisaille sera possible par endroit.