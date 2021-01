Météo de ce jeudi : retour de la neige en force

Dernière mise à jour: 09h30

Notre pays se retrouve entre une masse d’air doux et une masse d’air froids. Cette limite de masses d’air s’accompagnera de chutes de neige jusqu’à la nuit prochaine.

Concrètement ce matin, le ciel sera couvert avec des précipitations sur l’ensemble du territoire. La neige tombera de manière importante dans les provinces de Luxembourg et de Liège, dans la botte du Hainaut et jusqu’à Bruxelles. Elle pourra tenir au sol dès 200 m d’altitude. Soyez vigilants si vous prenez la route ! Il s’agira plutôt de pluie et neige mêlées plus au nord. Les températures ne dépasseront pas -2 à -1°C dans le sud-est, 0 à 1°C le long du sillon Sambre et Meuse, à Couvin et Tournai, et 2°C sur le nord du pays.

Cet après-midi, ce front neigeux ne bougera pas vraiment et aura tendance à stagner. On attend donc encore de la neige au sud du sillon Sambre et Meuse et dans le Hainaut. Ailleurs, des flocons se mêleront à la pluie. C’est dans la province de Luxembourg et près de la frontière française qu’on attend l’accumulation de neige la plus importante avec de 10 à localement 20 cm prévus. On attend 10 cm maximum dans les autres régions. Concernant les maxima, les thermomètres afficheront -2 à -1°C sur les reliefs, 0°C pour Couvin, Mons et Charleroi, 1°C à Namur, Tournai et Ostende et 2°C du côté de Liège et Bruxelles.

Ce soir et cette nuit, la perturbation neigeuse concernera encore les régions entre le littoral et l’extrême sud. Il y aura aussi un risque de verglas suite à la chute des températures. D’ailleurs, les minima descendront entre -7°C à Botrange et 0°C à Ostende.