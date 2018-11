Météo de ce jeudi : retour d'un temps sec

Ce matin, encore pas mal de nuages sur le sud-est avec très temporairement au lever du jour une dernière averse résiduelle mais déjà, aux premières heures de la matinée, un soleil généreux sur l'ouest et le centre. Les éclaircies et coins de ciel bleu progresseront l'après-midi vers les reliefs également. On approchera 9 à 13 ou 14°. Le vent de sud-est reste faible à modéré.

La nuit prochaine

sous des nuages assez nombreux, les minima resteront compris entre 5 et 7°.