La météo - 07/10/2021 Les prévisions en Belgique

© Meteonews C’est un retour au calme auquel nous assistons ce matin avec encore très temporairement l’une ou l’autre averse isolée sur le sud-est du pays. La grisaille est bien répandue ce matin et la visibilité est parfois très moyenne sur les reliefs du pays. De la bruine est encore temporairement possible jusqu’au centre. Dans le courant de la matinée, on pourra parler d’un temps sec partout. Dans un premier temps encore pas mal de grisaille sur le sud-est tandis que des éclaircies reviendront par le littoral et gagneront lentement du terrain vers le centre et le sud cet après-midi.

© Meteonews Cet après-midi, confirmation du retour au sec avec des éclaircies qui continueront à gagner un peu de terrain. Le vent est redevenu très faible de secteur nord à nord-est. Les températures seront en hausse par rapport à hier : 14 à 18°C.

Ce soir et la nuit prochaine, le ciel continuera à se dégager et du coup, les températures vont plonger : on ne devrait pas dépasser 2 à 6°C avec quelques gelées au sol à prévoir dans les vallées exposées.

5 images © Meteonews

Retour plus franc du soleil dès demain

5 images © Meteonews

Confirmation d'une météo ensoleillée

Demain vendredi, le soleil devrait cette fois s’imposer un peu plus, et ce dès le matin. La grisaille se dissipera rapidement et nous nous retrouverons avec des températures assez homogènes : 16 à 18°C. Le vent de nord-est restera faible. Ce temps calme et sec devrait se prolonger encore quelques jours. A priori temps ensoleillé pour le prochain week-end, à condition que les nuages bas se dissipent rapidement. Les nuits deviendront nettement plus froides. On attend 15 à 17°C samedi et 14 à 16°C dimanche. Des petites gelées au sol seront répandues, notamment dimanche matin.