Météo de ce jeudi: retour au calme dans une certaine fraîcheur

Après l'épisode localement très orageux d'hier, on peut parler de retour au calme ce jeudi matin. Des éclaircies reviendront par le littoral alors que les nuages seront encore nombreux en pas mal d'endroits. Quelques faibles averses se produiront localement en matinée. Cet après-midi, ces averses vont se multiplier sur la moitié est du pays (et donc chez nous). Le vent d'ouest soufflera de manière modérée. Quant aux maxima, ils redeviendront à péniblement aux valeurs de saison, affichant 17 à 21°, mais nous aurons perdu 6 à 7° par rapport à la veille.

Encore un peu rais vendredi avant une bouffée de chaleur en début de semaine prochaine

Le mercure va commencer à s'affoler - © RTBF KEYWALL

Vendredi, confirmation d'un temps sec avec encore des éclaircies sur le sud-est du pays tandis que des nuages reviendront par l'ouest au fil des heures, mais sans conséquence. Les maxima de 17 à 20° seront proches de ceux d'aujourd'hui. Samedi, à priori un temps sec et plutôt bien ensoleillé, maxima de 21 à 23 ou 24°. Dimanche, toujours au sec, les températures grimperont entre 25 et 28°. Le début de la semaine prochaine verra une nouvelle bouffée de chaleur débarquer chez nous, plus forte encore que celle de ces derniers jours (31° dans le centre lundi et 34° pour mardi).