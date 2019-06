Météo de ce jeudi : retour au calme dans la fraîcheur

Indice électricité : Le retour des éclaircies se traduira par un indice bon en Ardenne et quasiment excellent partout ailleurs. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe entre 14 et 15h.

Après les orages d'hier soir, c'est le retour d'un temps plus sec ce jeudi. Dans un premier temps, encore pas mal de nuages puis des éclaircies reviendront par la frontière française. Plus tard dans la journée, des nuages bourgeonneront et quelques averses pourraient se produire, ce sera limité et pas généralisé. Le vent de sud-ouest deviendra modéré avec de faibles rafales, cela accentuera l'impression de fraîcheur qui se traduira d'ailleurs par des maxima de 15 à 19° .

Retour (temporaire) de la pluie dès demain

Vendredi soir pluvieux, samedi plus sec - © RTBF KEYWALL

Demain, après une matinée encore calme, une nouvelle zone de pluie devrait traverser le pays en deuxième partie de journée. Les maxima remonteront entre 19 et 24° (19° au littoral, en Ardenne, 21° dans le centre, 22° en Gaume et 24° sur Liège et la Campine) et le vent se renforcera sensiblement (rafales de 50 à 70 km/h). Samedi, nouvelle accalmie avec éclaircies, le tout dans une ambiance rafraîchie : 15 à 19°. Dimanche, à priori moins de vent et temps sec, mais pas mal de nuages, maxima de 19 à 21°. Lundi, des averses remonteront de la France vers notre pays, on ne dépassera pas 17 à 20°.